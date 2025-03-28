«Таємниці Старого Замку» та «Велич Тернопільської Катедри»: запрошуємо на екскурсії містом

Цими вихідними, 29-30 березня, у Тернополі пройдуть різноманітні, цікаві та пізнавальні екскурсії. Запрошуємо тернополян та гостей міста цікаво провести час та поринути у весняну атмосферу.

у суботу, 29 березня, о 12:00 год – «Таємниця Старого Замку»: фортеця, що пережила війни, напади та перебудови. Які легенди передають з покоління в покоління? Де ховаються сліди минулого?;

у неділю, 30 березня, о 16:15 год – «Велич Тернопільської Катедри»: її куполи видно здалеку, а всередині панує атмосфера спокою та величі. Чому саме ця святиня стала головним символом міста? Які випробування вона пройшла за століття?

Долучайтеся до подорожі у минуле, щоб по-новому відчути рідне місто!

Запис на екскурсії обов’язковий. Для реєстрації звертайтесь за телефоном 098 0520 720.

Нагадаємо, 22 березня вже стартував сезон водних прогулянок на Тернопільському ставі.