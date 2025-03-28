На Тернопільщині землю заповідника перетворили на землі сільськогосподарського призначення

Бережанською окружною прокуратурою встановлено, що на території гідрологічного заказника «Семиківський», який має статус природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства, на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, передана у комунальну власність.

Прокуратура встановила, що у 2013 році Козівською районною адміністрацією безпідставно сформовано землі в межах гідрологічного заказника «Семиківський» як землі сільськогосподарського призначення. У подальшому ними незаконно розпорядилось Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, передавши їх у комунальну власність Купчинецької сільської ради.

Реагуючи на виявлені порушення вимог законодавства, прокуратура пред’явила позов щодо повернення землі вартістю понад 3 млн грн у державну власність, який судом задоволено.

На даний час рішення суду виконано у повному обсязі.