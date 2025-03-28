На Тернопільщині податок на землю поповнив місцеві бюджети на 110 млн гривень

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Тернопільщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до бюджетів громад.

Так, упродовж січня-лютого цього року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 110 млн грн, що на 14 відсотків, або на 13,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до бюджетів громад надійшло 92,6 млн грн плати за землю, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, – 17,4 млн гривень.

Слід зазначити, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.