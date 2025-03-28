Декларування зброї триває: поліцейські закликають обліковувати небезпечні предмети

Зброю, отриману на початку повномасштабного вторгнення, а також знайдену чи добуту як трофей, потрібно задекларувати. Про це нагадують працівники сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області.

Від початку кампанії до відділів та відділень поліції Тернопільщини звернулося 94 жителя міста та області. Вони задекларували 99 одиниць зброї. Серед зареєстрованої: 16 автоматів, 3 пістолети, 16 нарізних карабінів, 1 комбінована зброя, 63 гладкоствольних рушниць та 9840 набої.

Начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий нагадує, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити її у себе.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.