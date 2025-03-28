4 квітня у просторі «Open Space» відбудеться туристичний форум «Тернопільщина вражає 2025»

4 квітня у громадському просторі «Open Space Ternopil» відбудеться туристичний форум «Тернопільщина вражає 2025» – створюємо майбутнє туризму разом.
Запрошуємо відвідати головну подію року усіх, хто формує та розвиває туристичну індустрію Тернопільщини та України.
У програмі:
- експертні панелі з аналізом актуальних трендів, успішних кейсів і стратегій розвитку.
- практичні інсайти для посилення туристичного бренду та залучення нових аудиторій.
- виставка крафтових виробників, що відкриє можливості партнерства з унікальними локальними брендами.
- нетворкінг нового рівня – простір для знайомств та співпраці між представниками галузі.
Благодійна місія форуму – кожен учасник може зробити внесок від 100 грн, а всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 105-ї окремої бригади.
Детальна програма та реєстрація – за посиланням: https://ternopilshinavrajae.wayforpay.shop/