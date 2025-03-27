Жителю Заліщицької громади оголошено підозру за незаконний збут боєприпасів та вибухівки

Слідчі відділення поліції №4 міста Заліщики оголосили підозру 37-річному жителю місцевої громади за вчинення злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході оперативних заходів поліцейські здобули інформацію про те, що житель одного з населених пунктів Заліщицької громади незаконно зберігає боєприпаси і вибухові речовини та шукає покупця, аби продати небезпечний товар. Зловмисника затримали під час збуту. У нього було вилучено дві гранати із запалами та тротилову шашку.

Згідно висновків експертизи, речові докази здатні нести загрозу.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють походження боєприпасів та вибухівки, а також перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів.