Запрошуємо взяти участь у Міжконфесійному фестивалі-конкурсі духовної пісні «Я там, де є Благословіння»

17-18 травня у Тернополі пройде Міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння». До участі запрошуються колективи та виконавці різних християнських конфесій з України та з-за кордону.

Учасники конкурсної програми оцінюються у двох окремих категоріях: професіонали та аматори.

До категорії професіоналів відносяться професійні хорові колективи, професійні вокальні ансамблі, а також колективи спеціалізованих музичних навчальних закладів, професійні солісти-вокалісти. До категорії аматорів – усі інші хорові, вокальні колективи та окремі виконавці.

Конкурсні виступи проводяться у трьох номінаціях (окремо для двох категорій):

– хори та капели;

– вокальні ансамблі (до 12 учасників);

– солісти-вокалісти.

Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно до 2 травня 2025 року включно надіслати заповнений реєстраційний лист та зазначені у Положенні документи в управління культури і мистецтв ТМР за адресою: 46001, м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 1 або на електронну пошту kultura_mr.ter@ ukr.net (тел. для довідок: (0352) 52-67-32, (067)171-17-50)

Довідка. Міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння» проводиться з метою утвердження та популяризації християнських цінностей та традицій, розвитку духовної музики як творчого напрямку у сучасному українському мистецтві.

Засновниками та організаторами конкурсу є Тернопільська міська рада та управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.