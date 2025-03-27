Запрошуємо тернопільські спортивні клуби долучатись до проекту «Ветеранський спорт»

З 01 квітня ветерани й ветеранки війни у межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів «Ветеранський спорт» продовжують отримувати щоквартальну допомогу у розмірі 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Декілька спортивних клубів у Тернополі уже підтвердили свою участь у експериментальному проекті «Ветеранський спорт», а саме:

Тернопільський оздоровчий комплекс «Алігатор» (вул. Гайова, 29) – тренажерний зал, басейн, хамам, сауна. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи. Спортивний комплекс «Tekstylnyk Sport Factory» (вул. Текстильна, 18) – тренажерний зал, фітнес, кросфіт, сауна, настільний теніс. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи. Спортивний клуб «Колізей» (вул. Юліана Опільського, 1) – тренажерний зал, масаж. Центр фізичної реабілітації «RecoveryLab» (вул. 15 Квітня, 1-Е, ТЦ «Golden Ring») фізична терапія, масаж, реабілітація. Фітнес-клуб «Ендорфін» (вул. Івана Мазепи, 26) – фітнес, пілатес. Студія фітнесу та стретчингу «Flow» (вул. Торговиця, 47) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків. «SFSTUDIO – Спортульки» (вул. Лесі Українки, 3-А) – фітнес, пілатес, стретчинг, танцювальні напрямки. Спортивний клуб «WorldFit» (вул. 15 Квітня, 2-Е) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків, TRX для жінок та підлітків. Фітнес клуб «Get Fit Ternopil» (вул. Київська, 8-В) – групові та персональні тренування з фітнесу, тренажерний зал. Фітнес клуб «Benefit» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 5) – пілатес, йога, фітнес. Спортивний клуб «Rudison Club» (просп. Злуки, 53) – тренажерний зал, фітнес, стретчинг.

Залучення спортивних клубів триває і перелік клубів буде доповнюватись тут.

Міністерство у справах ветеранів закликає спортивні клуби долучатись до «Ветеранського спорту». Як це зробити: