Запрошуємо тернопільські спортивні клуби долучатись до проекту «Ветеранський спорт»

З 01 квітня ветерани й ветеранки війни у межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів «Ветеранський спорт» продовжують отримувати щоквартальну допомогу у розмірі 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.
Декілька спортивних клубів у Тернополі уже підтвердили свою участь у експериментальному проекті «Ветеранський спорт», а саме:
- Тернопільський оздоровчий комплекс «Алігатор» (вул. Гайова, 29) – тренажерний зал, басейн, хамам, сауна. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи.
- Спортивний комплекс «Tekstylnyk Sport Factory» (вул. Текстильна, 18) – тренажерний зал, фітнес, кросфіт, сауна, настільний теніс. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи.
- Спортивний клуб «Колізей» (вул. Юліана Опільського, 1) – тренажерний зал, масаж.
- Центр фізичної реабілітації «RecoveryLab» (вул. 15 Квітня, 1-Е, ТЦ «Golden Ring») фізична терапія, масаж, реабілітація.
- Фітнес-клуб «Ендорфін» (вул. Івана Мазепи, 26) – фітнес, пілатес.
- Студія фітнесу та стретчингу «Flow» (вул. Торговиця, 47) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків.
- «SFSTUDIO – Спортульки» (вул. Лесі Українки, 3-А) – фітнес, пілатес, стретчинг, танцювальні напрямки.
- Спортивний клуб «WorldFit» (вул. 15 Квітня, 2-Е) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків, TRX для жінок та підлітків.
- Фітнес клуб «Get Fit Ternopil» (вул. Київська, 8-В) – групові та персональні тренування з фітнесу, тренажерний зал.
- Фітнес клуб «Benefit» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 5) – пілатес, йога, фітнес.
- Спортивний клуб «Rudison Club» (просп. Злуки, 53) – тренажерний зал, фітнес, стретчинг.
Залучення спортивних клубів триває і перелік клубів буде доповнюватись тут.
Міністерство у справах ветеранів закликає спортивні клуби долучатись до «Ветеранського спорту». Як це зробити:
- працювати офіційно та мати код категорії продавця (МСС) 7941 «Фізична культура і спорт» та 7997 «Клуби — заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)»;
- використовувати POS-термінал для безконтактної оплати;
- мати бажання допомогти ветеранам й ветеранкам зміцнювати фізичне та ментальне здоров’я і зробити спорт доступнішим.