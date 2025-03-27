Запрошуємо тернопільські спортивні клуби долучатись до проекту «Ветеранський спорт»

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З 01 квітня ветерани й ветеранки війни у межах експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів «Ветеранський спорт» продовжують отримувати щоквартальну допомогу у розмірі 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Декілька спортивних клубів у Тернополі уже підтвердили свою участь у експериментальному проекті «Ветеранський спорт», а саме:

  1. Тернопільський оздоровчий комплекс «Алігатор» (вул. Гайова, 29) – тренажерний зал, басейн, хамам, сауна. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи.
  2. Спортивний комплекс «Tekstylnyk Sport Factory» (вул. Текстильна, 18) – тренажерний зал, фітнес, кросфіт, сауна, настільний теніс. Окрім участі у програмі для учасників бойових дії заклад надає 50% знижку на основні абонементи.
  3.  Спортивний клуб «Колізей» (вул. Юліана Опільського, 1) – тренажерний зал, масаж.
  4. Центр фізичної реабілітації «RecoveryLab» (вул. 15 Квітня, 1-Е, ТЦ «Golden Ring») фізична терапія, масаж, реабілітація.
  5. Фітнес-клуб «Ендорфін» (вул. Івана Мазепи, 26) – фітнес, пілатес.
  6. Студія фітнесу та стретчингу «Flow» (вул. Торговиця, 47) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків.
  7. «SFSTUDIO – Спортульки»  (вул. Лесі Українки, 3-А) – фітнес, пілатес, стретчинг, танцювальні напрямки.
  8. Спортивний клуб «WorldFit» (вул. 15 Квітня, 2-Е) – групові та персональні тренування з фітнесу, стретчингу, пілатесу та йоги для жінок і чоловіків, TRX для жінок та підлітків.
  9. Фітнес клуб «Get Fit Ternopil» (вул. Київська, 8-В) –  групові та персональні тренування з фітнесу, тренажерний зал.
  10. Фітнес клуб «Benefit» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 5) – пілатес, йога, фітнес.
  11. Спортивний клуб «Rudison Club» (просп. Злуки, 53) – тренажерний зал, фітнес, стретчинг.

Залучення спортивних клубів триває і перелік клубів буде доповнюватись тут.

Міністерство у справах ветеранів закликає спортивні клуби долучатись до «Ветеранського спорту». Як це зробити:

  • працювати офіційно та мати код категорії продавця (МСС) 7941 «Фізична культура і спорт» та 7997 «Клуби — заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)»;
  • використовувати POS-термінал для безконтактної оплати;
  • мати бажання допомогти ветеранам й ветеранкам зміцнювати фізичне та ментальне здоров’я і зробити спорт доступнішим.

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