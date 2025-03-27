За торгівлю гуманітарною допомогою жителю Кременеччини загрожує до семи років позбавлення волі

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо 46-річного жителя Почаєва, обвинуваченого у незаконному використанні з метою прибутку гуманітарної допомоги. Фігурант продавав автомобілі, завезені в Україну для потреб ЗСУ.

Злочинну діяльність «бізнесмена» викрили співробітники поліції спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ. Зловмисника затримали під час передачі йому коштів за три автомобілі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний налагодив злочинну схему із продажу транспортних засобів, які були ввезені з-за кордону на територію України через благодійні фонди, і призначалися для безкоштовної передачі нашим захисникам. Зловмисник, маючи доступ до автомобілів, вирішив збагатитися, продаючи їх. Покупців шукав серед військовослужбовців.

Затримали фігуранта під час передачі 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків. Йому інкриміновано частину 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.