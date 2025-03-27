У Тернополі відбудеться показ документального фільму «Любарт 2024»

31 березня о 15.00 у Тернополі відбудеться показ документального національно-патріотичного фільму «Любарт 2024».

Захід – безкоштовний, однак потрібно попередньо зареєструватися за посиланням ТУТ. Зареєстрованим учасникам буде повідомлено про місце проведення заходу.

Стрічка «Любарт 2024» розповідає про рік життя та війни 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов». Над фільмом працювали бійці підрозділу «Любарт». Їхні історії – це жива пам’ять про тих, хто бореться та загинув за Україну.

Стрічка містить унікальні кадри, розповідає про реальні події і показує справжнє обличчя війни.

«Любарт 2024» – це більше, ніж просто кіно. Це – можливість відчути війну очима тих, хто її бачить щодня. Приходьте, щоб вшанувати подвиг наших воїнів, почути їхні історії та побачити, що означає бути незламним.