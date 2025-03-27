Територіальні громади Тернопільщини отримали від податку на нерухоме майно 52,1 млн гривень

Упродовж перших двох місяців цього року до бюджетів територіальних громад області надійшло 52,1 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 4,4 млн грн більше надходжень січня-лютого минулого року.

Із загальної суми сплаченого податку внесок юридичних осіб – 36,7 млн грн, відповідно фізичні особи спрямували на розвиток територіальних громад 15,4 млн грн цього платежу.

Нагадаємо, податок на нерухоме майно є одним з бюджетоформуючих платежів громад та в повній сумі спрямовується до місцевих бюджетів.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової чи нежитлової нерухомості.