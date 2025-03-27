Тернопільська бібліотека запрошує школярів весело провести канікули

Канікули – це не лише час для відпочинку, але й чудова можливість для розвитку та нових вражень!

Для того, щоб відпочинок був пізнавальним, працівники Тернопільської центральної міської дитячої бібліотеки організували проєкт «Веселі канікули». В його рамках до кінця тижня у книгозбірні проходитимуть різноманітні майстер-класи та цікаві заходи для школярів.

Тож бібліотекарі запрошують долучитися до проєкту діток віком від 9 років та поринути у дружню атмосферу і зарядитися позитивними емоціями.

Адреса бібліотеки: вулиця Миру, 4А. Телефон для довідок: (067) 347 85 40 (Галина Богданівна).