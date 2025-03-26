За надання поліцейському неправомірної вигоди жителю Львівщини загрожує кримінальна відповідальність

Корупційний злочин задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Бучач. Водій автомобіля відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, натомість поклав у кишеню поліцейського 80 євро та 45 доларів.

На лінію 102 надійшло звернення від співробітника сектору реагування патрульної поліції про те, що водій автомобіля Skoda, якого було зупинено за порушення правил дорожнього руху, відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, хоча видимі ознаки такого були. Під час спілкування з поліцейськими житель Львівщини намагався залагодити справу хабарем, поклавши до кишені правоохоронця гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.