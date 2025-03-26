У Тернополі працівники сфери культури продовжують допомагати захисникам

Галузь культури міста продовжує підтримувати тернопільські підрозділи, займаючись водночас і концертною, і волонтерською діяльністю. Відтак для потреб наших захисників було передано нову портативну зарядну станцію із сонячними батареями.

Обладнання придбане за благодійні внески, зібрані під час концертів двох міських муніципальних оркестрів – Галицького камерного та духового «Оркестра Волі». Ці благодійні заходи на підтримку ЗСУ, які відбулися в Українському Домі, зібрали повні зали, а люди щиро відгукувались на ініціативу допомогти воїнам.

«Ми дуже вдячні усім глядачам, які долучаються до нашої благодійної ініціативи. Зі свого боку будемо й надалі продовжувати подібну діяльність, аби підтримувати наших захисників», – прокоментувала начальниця управління культури і мистецтв ТМР Світлана Козелко.