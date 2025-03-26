«Сезонні» крадіжки: поліцейські закликають подбати про безпеку двоколісних транспортних засобів

Проблема велосипедних крадіжок – надзвичайно актуальна, особливо з приходом тепла. Поліцейські документують випадки, коли зловмисники об’єктом збагачення обирають саме двоколісний транспорт. Приміром, лише за останні тижні надійшло більше десяти заяв від потерпілих про вчинення таких злочинів.

Поліцейські мають чимало методів, аби ефективно розкривати такі злочини, але нагадують жителям області про основні засоби захисту свого майна.

Насамперед, не залишайте свій велосипед, скутер чи інший двоколісний транспорт без нагляду. Якщо ж неможливо тримати річ у полі зору, то обов’язково скористайтеся механізмами, які завадять зловмисникам скоїти крадіжку – троси, замки, блокування керма чи коліс – сьогодні ринок переповнений захисним обладнанням. Головне – вибрати міцне та надійне. Ще один запобіжний захід – нанесення на велосипед додаткового маркування, малюнка. Ці дані під час викрадення обов’язково повідомте поліцейським – це допоможе швидше розшукати крадене майно.

Якщо ж сталася крадіжка – не зволікайте, повідомляйте на лінію 102. Розкриття злочинів по гарячих слідах – завжди ефективніше.

Також поліцейські нагадують про відповідальність за вчинення майнового злочину. Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, кваліфікується за частиною 4 статті 185 КК України і передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.