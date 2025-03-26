На стоянці для вантажівок виявили бездиханне тіло чоловіка

Чоловіка без свідомості біля припаркованої вантажівки в селищі Велика Березовиця виявив водій іншого транспортного засобу. Він одразу викликав бригаду швидкої. Проте медики, які прибули за вказаною адресою, лише констатували смерть невідомого.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. За попередньою інформацією, потерпілий – житель Золотниківської громади. Він працював на одному з підприємств водієм автомобіля DAF. Судово-медичний експерт припускає, що 66-річний чоловік, виходячи з авто не втримався, впав та вдарився головою. Проте остаточна причина стане відома після проведення експертизи.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.