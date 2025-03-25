Британська компанія планує розміщення виробництва на Тернопільщині

У Тернопільській області, в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб», розміром 3 000 квадратних метрів, виник інтерес з боку неназваної британської компанії до розміщення виробництва. Парк, розташований неподалік від Тернополя, нещодавно ввів в експлуатацію дві нові будівлі промислового призначення площею 3 000 та 688 квадратних метрів.

Про це розповідає AgroReview

Наразі тривають активні переговори щодо відкриття нових заводів у цих приміщеннях. Зокрема, площа 688 квадратних метрів планується для переробки сільськогосподарської продукції, і наразі триває пошук потенційного резидента.