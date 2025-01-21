Понад 20 000 кнопок «Терміновий виклик поліції» облаштовано в Україні, на Тернопільщині – понад 600

Поліція охорони встановила 20 814 кнопки термінового виклику поліції у громадських місцях, з них з вільним доступом громадян – 1 244. На території Тернопільської області таких кнопок понад 600, з них 54 – у громадських місцях (адреси подаємо нижче). Пристрій слугує для передачі сигналу тривоги у разі екстреної ситуації.

У сучасних умовах безпека громадян залишається одним із ключових завдань правоохоронної системи. Поліція охорони активно впроваджує нові технології для підвищення рівня захищеності населення. Одним із таких рішень є встановлення кнопок «Терміновий виклик поліції» (КТВ) у громадських місцях.

«Кожен має можливість вільно скористатися цими пристроями для виклику наряду поліції у разі небезпеки. Після натискання кнопки сигнал відправляється на пульт охорони, з яким з’єднана сигналізація. Інформація миттєво опрацьовується і найближчий наряд поліції охорони прибуває на місце події, – зауважив начальник Департаменту поліції охорони Олексій Березневич. – Кнопки термінового виклику обладнані світловими табло, щоб їх було легко помітити. Важливо, що ці кнопки розташовані у місцях з великою кількістю людей, таких як торгові центри, зупинки громадського транспорту, парки та інші публічні простори. Таким чином, ми створюємо додатковий рівень безпеки для всіх, хто перебуває в цих місцях».

Протягом 2024 року Поліція охорони значно розширила мережу КТВ по всій країні.

Кількість облаштованих кнопок збільшилась на 1997 одиниць, що на 10,6 відсотка більше. Загалом у громадських місцях встановлено 20814 кнопок.

Ознайомитись із місцями розташування кнопок термінового виклику поліції у громадських місцях можна на сайті Поліції охорони https://securitypolice.com.ua/ за допомогою інтерактивної карти.

На Тернопільщині системи термінового виклику поліції встановлені за такими адресами:

* м. Бережани, вул. Руська, 7, магазин «Ювелірні вироби»;

* м. Борщів, вул. Кондри, 3, автобусна станція;

* м. Борщів, вул. Шевченка, 9, краєзнавчий музей;

* м. Бучач, вул. Шухевича, 35, аптека «Фармако»;

* м. Гусятин, вул. Тернопільська, 5 Ц, магазин «Акумуляторний супермаркет»;

* м. Гусятин, просп. Незалежності, 18, фотосалон «Коніка»;

* м. Гусятин, вул. Тернопільська, 4, «Магазин потрібних речей»;

* м. Гусятин, вул. Наливайка, 2, пункт обміну валют;

* м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 2, магазин «Підзамче»;

* м. Збараж, вул. І. Франка, 14, магазин «Сім 23»;

* м. Збараж, вул. Чорновола, 47 Б, магазин «Економмаркет»;

* м. Збараж, вул. Грушевського, 107а, аптека «Здорова родина»;

* м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 13, управління освіти Зборівської міської ради;

* м. Козова, вул. М. Грушевського, 12, автобусна станція;

* м. Козова, вул. Січових Стрільців, 2, сектор поліцейської діяльності;

* м. Кременець, вул. Шевченка, 52, магазин «Ф5»;

* м. Кременець, вул. Дубенська, 132, магазин «Сім 23»;

* м. Ланівці, вул. Незалежності, 34, міська рада;

* м. Ланівці, вул. Незалежності, 19, адмінбудівля;

* м. Ланівці, вул. Незалежності, 15, ЦНАП;

* м. Монастириська, вул. Гетьмана Сагайдачного, 2, сектор поліцейської діяльності;

* м. Підгайці, Майдан Незалежності, 5, магазин «Діадема»;

* м. Підгайці, вул. Міцкевича, 8, сектор поліцейської діяльності;

* м. Почаїв, провулок Шевченка, ЦНАП;

* м. Теребовля, вул. Шевченка, 8, Теребовлянська міська рада;

* м. Теребовля, Шевченка, 26, мистецька школа;

* м. Теребовля, вул. Січових стрільців, магазин «Сімі»;

* м. Теребовля, вул. Князя Василька, 115, магазин «Застава»;

* м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 2, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Торговиця, 7, автобусна станція;

* м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 4, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 1, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Миру, 5, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Захисників України, 5, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Монастирського, 42, магазин «Шустов-спирт»;

* м. Тернопіль, вул. Енергетична-бічна, 5 А, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Просвіти, 19, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Злуки, 8, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 90, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Білогріська, 18 А, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Шептицького, 27 г, магазин «Дніпро-М»;

* м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 38, магазин «Дніпро-М»;

* м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 2, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Злуки, 37, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Любомира Гузара, 2, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Будного, 32 Г, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Будного, 31, магазин «Дніпро»;

* м. Тернопіль, вул. Львівська, 2а, магазин «Сімі»;

* м. Тернопіль, вул. Шептицького-Острозького, кіоск «Поділля-тютюн»;

* м. Тернопіль, вул. Вільхова, 11 А, магазин «7-23»;

* м. Чортків, вул. Володимира Великого, 14, магазин «Європа»;

* м. Чортків, вул. Шевченка, 12, магазин «Сім’я»;

* м. Чортків, вул. С. Бандери, 54/3, магазин «Галя Балувана»;

* м. Чортків, вул. Копичинецького, 22Б, магазин «Тютюн».