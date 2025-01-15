80 неврегульованих мігрантів виявили на Тернопільщині у 2024 році

Робота із запобігання і протидії нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України триває безперервно. Нагадаємо про найрезонансніші випадки, що мали місце торік.

У 2024 році для перевірки законності перебування іноземців на території України у «польових умовах» тернопільські міграційники вперше використали спеціальну мобільну станцію. Вона оснащена комп’ютерною технікою, відповідним програмним забезпеченням, сканером для зняття відбитків пальців і Starlink для безперебійного доступу до мережі Інтернет.

Працівники УДМС у Тернопільській області виявили факт незаконного перебування в Україні громадянина Азербайджану. Під час перевірки документів іноземець надав посадовим особам міграційної служби посвідку на постійне проживання з ознаками підроблення. Підроблений документ вилучено, порушника притягнено до відповідальності згідно з чинним міграційним законодавством.

На Кременеччині міграційники разом зі співробітниками УСБУ у Тернопільській області виявили громадянина Республіки Молдова, який незаконно перебував на території нашої держави. Під час проведення перевірки з’ясувалося, що перебування іноземця на території України суперечать інтересам національної безпеки. У межах взаємодії міграційної служби області, прикордонників та співробітників служби безпеки порушника було супроводжено до пункту перетину державного кордону України та забезпечено його передачу до країни походження.

Також зусиллями тернопільських міграційників видворили іноземця, який намагався незаконно легалізуватись в Україні через службу у війську. Після ухвалення рішення про видворення іноземця, міграційники у співпраці з закордонними дипломатичними установами та за сприяння посольства Республіки Молдова в Україні, оформили порушнику транзитну візу для проїзду до аеропорту за межами території нашої країни.

Share

Tweet

Pin

Email

Print 0 shares