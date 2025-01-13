За десятиліття на Тернопільщині оформлено майже 900 тисяч біометричних закордонних паспортів

Українському біометричному закордонному паспорту 10 років. 12 січня 2015 року підрозділи міграційної служби Тернопільщини розпочали прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм (чипом). Нагадаємо, Постанову, якою передбачено запровадження біометричних закордонних паспортів в Україні, Кабінет Міністрів України ухвалив 7 травня 2014 року.

У 2015 році був чималий ажіотаж щодо оформлення біометричних документів. Вранці 12 січня, ще до початку робочого дня, під дверима Управління міграційної служби, вишикувалась черга з охочих першими подати заяву на новий закордонний паспорт. Відтак у перший день було прийнято 28 заяв від громадян.

Зараз біометричний закордонний паспорт можна оформити у будь-якому підрозділі міграційної служби без черг і довгого очікування — працює онлайн запис.

Україна увійшла до п’ятірки країн, які за останні десять років показали найбільший прогрес у рейтингу «сили» паспорта.

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