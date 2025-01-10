Міграційники розповіли про вклейку фото у паспорт під час воєнного стану

Торік на Тернопільщині міграційники здійснили майже десять тисяч вклейок фотокарток у паспорт громадянина України по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку.

Нагадаємо, відповідно до Постанови КМУ від 21 жовтня 2022 р. № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Аби вклеїти нове фото у паспорт, потрібно прийти особисто до підрозділу ДМС або ЦНАП, в електронну чергу записуватись не потрібно. Із собою потрібно мати:

— паспорт громадянина України зразка 1994 року;

— дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку;

Послуга є безкоштовною і надається у строк до 5-ти робочих днів у разі відсутності потреби в додаткових перевірках.

За бажанням, власники паспорта-книжечки можуть оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки. Як читайте за посиланням https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-u-razi-obminu-pasporta-zamist-vtrachenogo-abo-vikradenogo.html