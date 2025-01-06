Понад 600 систем термінового виклику поліції встановлені на Тернопільщині

Найбільше таких систем – на об’єктах торгівлі (212), у розважальних і ресторанних закладах (75), на об’єктах банківської системи (56) тощо.

У громадських місцях встановлено 54 системи термінового виклику поліції. Нагадаємо, що це соціальний проєкт Департаменту поліції охорони, який реалізовується з метою профілактики вуличної злочинності й дає правоохоронцям змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку.

Будь-хто, наразившись на небезпеку чи ставши учасником або свідком правопорушення, може якнайшвидше викликати поліцію натиском на кнопку тривожної сигналізації.

Адреси, за якими встановлені системи термінового виклику поліції, вказані на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області