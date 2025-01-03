468×60
468×60

З 1 січня 2025 року ДП Поліграфічний комбінат “Україна” змінив вартість бланків окремих біометричних документів

Категорія: Міграція

471944397_1340572743974031_8514827958576238869_nУ зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно;
Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн.
Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн.
Посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн.
Посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн.
Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *