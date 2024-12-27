Курсантам, які прийшли на службу в ГУНП Тернопільської області, пояснили про особливості подання декларацій, спецперевірки та корупційні ризики

Навчання для вчорашніх курсантів, а нині працівників поліції, провів інспектор сектору запобігання корупції ГУНП в Тернопільській області Юрій Остапчук.

“Перед подачею декларацій ви повинні знати усі етапи її заповнення, а також зібрати необхідні дані й документи, які потрібно зазначати при заповненні. Це стосується майна, доходів, витрат і зобов’язань”, – звернувся до молодих слідчих, дізнавачів Юрій Остапчук.

Новопризначеним поліцейським пояснили алгоритм дій щодо заповнення декларацій, а також повідомили про відповідальність за порушення вимог декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Слідчі та дізнавачі цікавилися порядком проведення спеціальної перевірки, яку вони повинні пройти згідно з постановою, затвердженою Кабінетом міністрів України, перед призначенням на посаду.

Організатор зустрічі нагадав їм й основи антикорупційного законодавства, принципи доброчесності, дотримання вимог щодо фінансової прозорості та етичних норм поведінки.