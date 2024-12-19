“Від курсанта до генерала”: поліцейські Тернополя організували день відкритих дверей для старшокласників

Знання у сферах права, психології, кібербезпеки та багатьох інших дисциплін можна отримати у навчальних закладах системи МВС. У Тернополі впродовж двох днів з одинадцятикласниками 2, 13 та 18 шкіл, а також учнями академічного ліцею “Генезис” зустрічалися представники відділів Управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області.

Хлопці та дівчата почули, що вони мають можливість уже зараз подати документи до вищих навчальних закладів системи Національної поліції.

“Ми розповіли випускникам про особливий хід вступної кампанії до наших навчальних закладів, оскільки вона розпочинається дещо раніше, ніж в цивільних навчальних закладах і потребує певної підготовки. Школярі познайомилися із поліцейськими, з технікою, яку вони використовують та з особливостями проходження служби”, – розповіла начальник сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Віра Мотелюк.

Учні дізналися, як саме вибухотехніки знешкоджують небезпечні предмети на деокупованих територіях, як проходить розмінування та що в їхній професії найголовніше. Від представників кримінального аналізу почули про деякі «таємниці», які вони використовують при розкритті злочинів. Про специфіку своєї роботи розповіли ювенальні поліцейські та кінологи.

Старшокласники мали нагоду поспілкуватися та розпитати про умови навчання безпосередньо в майбутніх поліцейських. Курсантка Харківського державного університету внутрішніх справ Ольга Мельничук стверджує, що важко лише у перші дні, коли потрібно привчити себе до режиму, дисциплінованості та фізичних навантажень.

“З часом це все стає виконувати легко та цікаво, а викладачі готують фахівців для різних підрозділів поліції, адже вони в минулому були чинними працівниками правоохоронних органів і знають, що потрібно вміти майбутнім фахівцям”.

Показали гостям, як правоохоронці приймають та реєструють повідомлення громадян, специфіку роботи камер відеоспостереження, та куди надходить дзвінок, якщо набрати номер “102”. Не оминули під час екскурсії тир та спортзал.

“Надзвичайно важливо в тій ситуації, яка склалася в нашій країні, підбирати мотивовану, свідому та дисципліновану молодь, яка хоче стати правоохоронцем та пов’язати своє життя з надзвичайно небезпечною, але гідною поваги професією. Я переконана, що такі зустрічі сприятимуть тому, що все більше випускників захочуть здобувати освіту в закладах системи МВС”, – стверджує завідувач відділення організації професійної орієнтації відділу соціально-гуманітарної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ Юлія Качанівська.

Наступні зустрічі з майбутніми випускниками працівники кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області планують провести у січні-лютому 2025 року.

ДОВІДКА:

На даний час в Україні функціонує 6 навчальних закладів вищої освіти системи МВС.

• Національна академія внутрішніх справ, розташована у м. Київ,

• Львівський університет внутрішніх справ, розміщений у м. Львів,

• Одеський університет внутрішніх справ, розташований у м. Одеса

• Дніпропетровський університет внутрішніх справ, розміщений у м. Дніпро

• Харківський університет внутрішніх справ, на даний час цей заклад переїхав з м. Харків, його факультети розміщені у м. Вінниця та м. Кам’янець-Подільський

• Донецький університет внутрішніх справ, розміщений на даний час у м. Кропивницький.

За детальними роз’ясненнями щодо умов та особливостей вступу звертайтеся до управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області або за номерами телефонів: (067) 653 77 28, (067) 653 45 93.