На Тернопільщині пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури: на місці ДТП працюють поліцейські 

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася близько 14:00 18 грудня. На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, на об’їзній Кременця, зіткнулися вантажівка та легкове авто. На місце пригоди виїжджали слідчі Кременецького райвідділу поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2109 допустив зіткнення з вантажівкою. У результаті удару двері легківки зі сторони пасажира відкрилися і з салону випала жінка. Потерпіла потрапила під колеса фури та загинула.

На місці події працює слідчо-оперативна група. У водіїв беруть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.