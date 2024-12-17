У Тернополі до 12 років тюрми засуджено пособницю російських окупантів із Сімферополя

За матеріалами СБУ засуджено чергову пособницю окупантів, яка налагодила систематичний збір «благодійної допомоги» військовим підрозділам держави-агресора у тимчасово окупованому Криму.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Тернопільський міськрайонний суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також зрадниці заборонено обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну 47-річна жителька Сімферополя з власної ініціативи організувала збір матеріальних ресурсів для забезпечення потреб російських загарбників у військовому обмундируванні, амуніції та медикаментах.

Для збору необхідних матеріальних ресурсів зрадниця використовувала популярні соціальні мережі та месенджери. Зокрема, одна із створених нею соціальних спільнот налічувала близько 4,5 тисяч учасників, яких вона систематично закликала передавати кошти або військове спорядження, чи предмети побуту збройним формуванням держави-агресора.

Усі протиправні дії пособниця окупантів вчиняла умисно з політико-ідеологічних мотивів, аби завадити звільненню Україною тимчасово окупованих територій.

На підставі зібраних доказів суд визнав обвинувачену винною у порушенні ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Оскільки на даний час вона переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, зрадницю оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання зрадниці.

Розслідування протиправної діяльності проводили слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області