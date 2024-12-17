У ДТП на Чортківщині постраждали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 16 грудня близько 17:00. Про неї на спецлінію “102″ повідомили очевидці. На місце події виїжджали працівники Чортківського райвідділу поліції.

Аварія трапилася в селі Оришківці на перехресті доріг “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”.

За попередньою інформацією, місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan Leaf, здійснюючи маневр повороту, допустила зіткнення з автомобілем Opel Zafira, який рухався головною дорогою.

У результаті удару до лікарні за меддопомогою звернулися водій та пасажир з Opel Zafira.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.