На Тернопільщині триває кампанія з декларування вогнепальної зброї

Цивільні особи, які мають знайдену зброю або на яку не мають відповідних документів, повинні задекларувати її. Про це нагадує начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.

25 листопада набув чинності закон про декларування вогнепальної зброї. За три тижні українці зареєстрували у поліції 1065 одиниць зброї. З них 382 автомати, 98 карабінів й гвинтівок, а також 74 пістолети.

На Тернопільщині жителі області задекларували 17 одиниць зброї. Це пістолети, мисливські нарізні рушниці, автомат, кулемет та кілька одиниць гладкоствольної зброї.

У поліції нагадують, що люди, які знайшли вогнепальну зброю або отримали її як трофей у зоні ведення бойових дій і планують зберігати та використовувати її на законних підставах, повинні зателефонувати на спецлінію “102″.

Щоб задекларувати зброю, громадянин має надати її до найближчого підрозділу Нацполіції разом із пакетом необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5).

Фахівці дозвільної служби оглянуть зброю, облікують та видадуть власнику відповідний документ, що підтверджує декларування зброї.