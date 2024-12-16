Поліцейські Тернополя оголосили підозру лікарю-анестезіологу, дії якої спровокували смерть малолітнього

До трьох років позбавлення волі загрожує лікарю-анестезіологу дитячого відділення одного із медзакладів області. Слідчі Тернопільського райуправління поліції оголосили медику про підозру відповідно до частини 2 статті 140 (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки малолітньому) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що ще на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом, яка відбулася у листопаді.

Через півтори години після початку оперативного втручання у дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть.

У ході перевірки поліцейські встановили, що лікар-анестезіолог допустила малолітнього до операції з наявними протипоказами та не призначила жодних інших додаткових обстежень або досліджень (перед лікуванням зубів мама здавала аналізи в Бучачі й вони виявили наявність запальних змін). Судово-медична експертиза показала, що причина смерті хлопчика – гостра легенево-серцева недостатність.

Триває слідство. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюють правоохоронці й інших осіб, причетних до злочину. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.