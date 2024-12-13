У Тернополі з 4 поверху викинули собаку: поліцейські встановлюють обставини події

З переломом хребта до ветеринарної клініки Тернополя місцеві мешканці привезли собаку. Тварину з вікна четвертого поверху 13 грудня викинули господарі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки правоохоронці з’ясували, що собаку з вулиці кілька місяців тому забрали двоюрідні брати, які мешкають на вулиці Вишневецького.

Вранці, 13 грудня, родичі розпивали спиртні напої. Після застілля один із братів схопив тварину та викинув її з балкона. Сусіди, які це побачили, викликали поліцію, а поранену собаку завезли до клініки. Наразі працівники поліції встановлюють, хто саме із родичів так повівся із псом.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Триває слідство.