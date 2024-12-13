Сутінки, погана погода та порушення ПДР – одна із причин смертельної автопригоди на Тернопільщині: на місці події працювали поліцейські

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 12 грудня близько 19:50 в селі Смиківці. Під колеса автомобіля потрапила жінка 1979 року народження. На місце події виїжджали працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, потерпіла переходила проїжджу частину дороги, а водій вантажного автомобіля MAN L 2000 не встиг вчасно загальмувати та збив її. Жінка від отриманих травм загинула. Кермувальник попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.