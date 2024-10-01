Подарунки для захисників та захисниць: школярі Тернополя передали на передову частинку своєї любові

Власноруч виготовлені листівки, розмальовані ліхтарики й брелоки, а також інші подарунки, “заряджені” теплотою маленьких сердець, підготували дітки правоохоронців та військовослужбовців. Любов, повагу та шану до українських військових вклала у свою роботу й учениця ТНВК «Школа-Ліцей №6 ім. Назарія Яремчука» Влада Козюк.

“Ми сьогодні тут робимо для воїнів ліхтарики та листівки. ці подарунки для військових, бо ми їх любимо та чекаємо”.

Захід для малечі та їхніх мам організували працівники поліції спільно із координаторами проєкту «Tatohub.Тернопіль».

“Ми відправимо ці подаруночки спільно з поліцією на передову і сподіваємося, що від цього наші воїни відчують трішки тепла”, – переконана координатор проєкту «Tatohub.Тернопіль» Світлана Бадамшина.

Поки дітки готували подарунки, їхні мами-поліцейські відвідали релаксуючий тренінг з психологічного розвантеження в техніці “Нейрохвилі”. Такі зустрічі та розмови, стверджує старший психолог з особливих доручень ГУНП в Тернопільській області Алла Круть, важливі у наш час, оскільки навантаження, стрес, хвилювання не минають безслідно ні для кого.

“Мета цього заходу – зняття напруги та тривожності. Релаксаційний захід провели для того, щоб мами-поліцейські змогли перевантажитися і в майбутньому змогли б набагато краще та якісніше виконували свої функціональні обов’язки”.

І діти, і їхні мами переконані, що ці невеличкі подарунки підтримають поранених бійців, а на війні – зігріють великі серця захисників та захисниць й допоможуть наблизити нашу перемогу.

Перші сувеніри уже отримали бійці спецпідрозділу поліції, які також несуть службу на передовій.