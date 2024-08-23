Підрозділи міграційної служби Тернопільщини працюватимуть у День Незалежності

У суботу, 24 серпня – День Незалежності України. Державне свято не вплине на графік роботи міграційної служби області.

В Управлінні ДМС у Тернопільській області згідно графіка роботи, субота, 24 серпня — вихідний. Також зверніть увагу, що «гаряча лінія» не працює у вихідні дні.

В територіальних підрозділах субота — робочий день, а вихідними будуть неділя, 25 серпня, та понеділок, 26 серпня.

Бажаємо миру і перемоги!

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