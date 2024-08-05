Поліцейські Борщівського відділення встановили особу чоловіка, який пошкодив чужий автомобіль

Про пошкоджений автомобіль до Борщівського відділення поліції №1 надійшло повідомлення від місцевого жителя. Чоловік розповів, що в ніч з 3 на 4 серпня невідомий потрощив його автівку марки Nissan, яка була припаркована на вулиці С.Бандери.

Близько 1:30 очевидці почули звуки битого скла, але коли вийшли на вулицю, то помітили лише автівку, яка залишала місце злочину.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу порушника – це житель міста Борщів 1977 року народження. Чоловік битою розбив вікна в автомобілі Nissan і після цього втік. Свій вчинок він не коментує.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк. Триває слідство.