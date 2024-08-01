Підсумки «Мігранта» на Тернопільщині: виявили 27 нелегалів та 106 порушників міграційного законодавства

Підійшли до завершення загальнодержавні профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері, які розпочалися ще у травні і тривали майже три місяці.

За цей період на Тернопільщині виявили 27 нелегальних мігрантів: щодо 20 іноземців посадові особи підрозділів та Управління ДМС у Тернопільській області прийняли рішення про примусове повернення, щодо 6 — про примусове видворення та 1 рішення про реадмісію.

Також за цей час міграційники виявили понад 106 порушників міграційного законодавства, накладено штрафів на більше як 300 тисяч гривень.