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Підсумки «Мігранта» на Тернопільщині: виявили 27 нелегалів та 106 порушників міграційного законодавства

Категорія: Міграція

МІГРАНТПідійшли до завершення загальнодержавні профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері, які розпочалися ще у травні і тривали майже три місяці.

За цей період на Тернопільщині виявили 27 нелегальних мігрантів: щодо 20 іноземців посадові особи підрозділів та Управління ДМС у Тернопільській області прийняли рішення про примусове повернення, щодо 6 — про примусове видворення та 1 рішення про реадмісію.
Також за цей час міграційники виявили понад 106 порушників міграційного законодавства, накладено штрафів на більше як 300 тисяч гривень.

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