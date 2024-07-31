Слідчі Тернополя завершили досудове розслідування щодо вбивства через необережність

До п’яти років позбавлення волі загрожує жителю Тернопільського району. Йому слідчі інкримінували вбивство через необережність – він 27 січня 2024 року із мисливської рушниці застрелив 52-річного жителя Байковецької територіальної громади.

У ході досудового розслідування стало відомо, щ злочин трапився близько 23:00. Підозрюваний разом із товаришами вирішив випробувати нову мисливську рушницю. Постріл здійснив через відчинене вікно автомобіля, оскільки вирішив, що вдалині побачив дику тварину. Підійшовши ближче, «мисливці» побачили мертву людину. Про інцидент повідомили працівників поліції.

Поліцейські з’ясували, що зброя, з котрої вистрелив фігурант, належала його товаришу і була офіційно зареєстрована.

Підозрюваний повністю визнав свою провину. Кримінальне провадження слідчі скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.