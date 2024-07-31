Слідчі поліції Гусятина відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку на воді

Майже дві доби тривали пошуки чоловіка, який, плаваючи на човні, перекинувся та втопився.

Нещастя трапилося 28 липня на річці Збруч. За словами очевидців, потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пішов кататися на човні. Проте не втримався на ньому та перекинувся.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Рятувальники витягнули бездиханне тіло 40-річного жителя Чортківського району 30 липня за 50 м від місця утоплення.. Слідів насильницької смерті на тілі експерт не виявив.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Попри постійні застереження працівників поліції та рятувальників, люди продовжують ігнорувати елементарні правила поведінки на воді. Відповідно до статистики, 42% усіх нещасних випадків на воді стається через вживання спиртних напоїв.

Якщо ви вживали алкоголь біля водойми та плануєте поплавати, пам’ятайте, що алкоголь — депресант, що знижує координацію і швидкість обробки інформації мозком. У надзвичайних ситуаціях, коли час реагування має вирішальне значення, це може бути дуже небезпечно.