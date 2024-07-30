Міграційна служба Тернопільщини спрямувала до бюджетів територіальних громад майже 22 мільйони гривень

За пів року підрозділи міграційної служби Тернопілля перерахували до бюджетів різних рівнів майже 22 мільйони гривень.

Найбільшу частку цих коштів отримала казна Тернополя – понад 6 мільйонів гривень. Більше 1 мільйона гривень надійшло до бюджету Чорткова, дещо менше – у казну Кременця та Борщова. Суттєві наповнення від надання адміністративних послуг підрозділами УДМС у Тернопільській області надійшли і до бюджетів інших територіальних громад краю.

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