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Міграційна служба Тернопільщини спрямувала до бюджетів територіальних громад майже 22 мільйони гривень

Категорія: Міграція

453173765_800761948898524_5381003056426287823_nЗа пів року підрозділи міграційної служби Тернопілля перерахували до бюджетів різних рівнів майже 22 мільйони гривень.
Найбільшу частку цих коштів отримала казна Тернополя – понад 6 мільйонів гривень. Більше 1 мільйона гривень надійшло до бюджету Чорткова, дещо менше – у казну Кременця та Борщова. Суттєві наповнення від надання адміністративних послуг підрозділами УДМС у Тернопільській області надійшли і до бюджетів інших територіальних громад краю.

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