У Тернополі оформили ID-картку військовому в реанімації

У Тернопільський підрозділ УДМС надійшов лист від адміністрації місцевої лікарні щодо здійснення виїзного оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки 50-ти річному військовому. Боєць після важкого бойового поранення перебуває на лікуванні у відділені неврології. Попередній документ він втратив під час військових дій.

Нагадуємо, порядок надання адміністративних послуг особам, які не можуть пересуватись самостійно, затверджено постановою КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 та постановою КМУ від 25 березня 2015 р.

Після збору усіх необхідних документів, міграційники здійснили виїзд у медичний заклад для оформлення паспорта військовому.

Завдяки тісній співпраці працівників міграційної служби та медиків, документування наших захисників відбувається швидко та з дотриманням принципів безбар’єрності.