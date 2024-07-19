У рамках Угоди про реадмісію осіб тернопільські міграційники повернули в країну походження громадянина Республіки Польща

У ході проведення операції «Мігрант» на Тернопільщині виявили громадянина Республіки Польща без жодних документів. Далі з’ясувалося, що іноземець втратив свій національний паспорт кілька років тому, але не вжив заходів для його відновлення.

Відповідно до правил виконання Угоди про реадмісію осіб, для того, щоб громадянин Республіки Польща зміг повернутися в країну походження, посадові особи УДМС у Тернопільській області оформили для нього проїзний документ – документ, дійсний для виїзду за кордон особи, яка підлягає реадмісії.

Угодою передбачено взаємні швидкі й ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду на територію України або однієї з держав – членів Європейського Союзу.

Після виконання усіх необхідних процедур, посадові особи УДМС у Тернопільській області супроводили іноземця до контрольно-пропускного пункту та передали його працівникам Бещадського відділу Прикордонної Варти Республіки Польща.