СБУ повідомила про підозру губернатору Ярославської області рф, який постачав дрони та тепловізори російським загарбникам

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо губернатора Ярославської області рф Михайла Євраєва, який фінансував підрозділи російських окупаційних військ та забезпечував окупантів тепловізорами і безпілотниками.

У ході досудового розслідування встановлено, що російський чиновник неодноразово передавав командуванню 299-го парашутно-десантного полку, 136-го полку та дивізіону імені Толбухіна тепловізори, квадрокоптери, рації, маскувальні сітки і вантажівки, які згодом окупанти використовували під час ведення бойових дій проти Сил оброни України.

Крім того, з метою заохочення жителів Верхнього Надволжя до вступу у лави російських окупаційних військ, Євраєв у березні 2024 року прийняв рішення про збільшення за рахунок коштів бюджету Ярославської області розміру одноразових виплат, які виплачуються росіянам після підписання контракту з міністерством оборони рф, до півмільйона рублів.

Також за ініціативи та сприяння чиновника уряд області під виглядом так званого «гуманітарного вантажу» постачав військове обмундирування та амуніцію у підрозділи збройних сил рф, які ведуть бойові дії на території України.

На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. За здійснення фінансового та матеріального забезпечення військовослужбовців збройних сил рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Розслідування проводиться слідчими УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області