У автопригоді на Тернопільщині зіткнулося три вантажівки, рейсовий автобус та 2 позашляховики: причини ДТП з’ясовують слідчі поліції

Шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 10 липня вранці на автодорозі Стрий — Ізварине, неподалік села Кам’янки. У автопригоді зіткнулося шість транспортних засобів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, бригада швидкої та працівники ДСНС.

За попередньою інформацією, вранці на даній дорозі не розминулися автомобілі Renault Duster та вантажівка Iveco. ДТП з матеріальними збитками оформляв екіпаж патрульної поліції. Як наслідок – на трасі утворився дорожній корок.

Черги на проїзд очікував рейсовий автобус Vanhool, в якому перебувало близько сорока пасажирів, та автомобіль Kia Sportage.

“У цей момент дорогою рухався автопотяг MAN. Його водій не встиг загальмувати й вантажівка врізалася в Kia Sportage, – розповідає учасник слідчо-оперативної групи. – Позашляховик за інерцією вилітає на смугу зустрічного руху та врізається у вантажівку Citroën, а автопоїзд, своєю чергою, протаранює ще й фуру та автобус”.

До лікарні потрапили водій автопотяга, неповнолітній пасажир та кермувальник з Kia Sportage, двоє пасажирів з автобуса та пасажир з вантажівки Citroën.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.