У Тернополі оперативники поліції розшукали крадія електросамокатів

Упродовж тижня зловмисник викрав п’ять електричних самокатів, залишених на вулицях обласного центру. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про злочини надійшли до співробітників Тернопільського районного управління поліції від представників двох фірм, які надають в оренду електросамокати. Невідома особа викрадала транспортні засоби, які люди залишали після користування на вулицях міста. Загалом викрали 5 самокатів. Вартість одного засобу пересування становить понад 30 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У нього вилучили крадені транспортні засоби, які він зберігав у своєму підвалі та планував згодом продати.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.