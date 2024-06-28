Слідчі поліції оголосили підозру тернополянину за незаконне зберігання боєприпасів

58-річному зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У ході оперативних заходів співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області здобули інформацію про те, що 58-річний житель обласного центру за місцем проживання зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї без відповідного дозволу. Задля виявлення та вилучення речових доказів оперативники УСР спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ, слідчими Головного управління поліції в Тернопільській області, за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону провели у фігуранта обшуки. У результаті виявлено понад дві сотні різнокаліберних набоїв та бойову гранату із запалом.

Експертиза підтвердила, що вилучені речові докази є придатними до застосування. Зловмисникові оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.