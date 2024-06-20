За заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень жителю Чортківського району загрожує до п’яти років позбавлення волі

31-річний житель села Оришківці Чортківського району наніс тілесні ушкодження співробітникові поліції. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень надійшло від співробітника Чортківського райвідділу поліції. Під час виконання ним службових обов’язків він встановив, що житель села Оришківці перебуває у розшуку за вчинення адміністративного правопорушення. Зловмисник, аби уникнути відповідальності, вчинив опір поліцейському.

До слова, з початку року на Тернопільщині задокументовано 11 фактів вчинення опору працівникам поліції. Усім зловмисникам оголошені підозри. До суду скеровано чотири обвинувальні акти.

Нагадаємо, за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 345 Кримінального кодексу України. Покарання за такі дії – від виправних робіт до 12 років позбавлення волі.