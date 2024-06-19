Завдяки СБУ перед судом постане проросійська пропагандистка з Тернопільщини

Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування протиправної діяльності жительки Козови, яка у соціальних мережах звеличувала російських окупантів.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка рф, яка після початку повномасштабного військового вторгнення вирішила оселитися на Тернопільщині, систематично розповсюджувала у мережі Інтернет наративи кремлівської пропаганди.

Для цього вона використовувала особистий профіль у забороненій російській соціальній мережі, через який активно поширювала антиукраїнські дописи «рашистів», що виправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини загарбників.

Наразі слідчі Служби безпеки завершили розслідування протиправної діяльності інтнетнет-агітатроки і направили до суду обвинувальний акт із доказами її вини.

За порушення ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області