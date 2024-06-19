Понад 2040 об’єктів торгівлі – під захистом Поліції охорони Тернопільщини

Серед них – 1176 торгових центрів і магазинів різного призначення, 153 кіоски, 5 ринків та чимало закладів торгівлі інших форм.

Оскільки товар у вільному доступі й чималі суми грошей у касах роблять заклади торгівлі привабливими для зловмисників, без професійної охорони тут не обійтися. А найдоступніший і найефективніший спосіб захистити будь-яку торгову точку – пультова сигналізація від Поліції охорони. Ось переваги такого вибору:

* проєктування, монтування, технічне обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації будь-якої складності й цілодобовий нагляд за об’єктами під охороною;

* миттєве надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження і оперативне прибуття наряду реагування – поліцейських, які мають права та повноваження на озброєну охорону і застосування владних дій щодо правопорушників;

* пости фізичної охорони для великих торгових центрів і торговельних майданчиків;

* понад 71-річний досвід на ринку охоронних послуг України.

Відповідальний торговий бізнес – це бізнес безпечний як для відвідувачів і покупців, так і для персоналу.

Управління поліції охорони в Тернопільській області