Поліція охорони – про сучасні системи відеонагляду

Відеонагляд у сучасному форматі – це
* загальний і точковий контроль безпеки на об’єкті від входу на територію до найвіддаленіших приміщень із обмеженим доступом;
* система контролю віддаленого доступу;
* фіксування несанкціонованого доступу і передавання тривожного сповіщення на пульт поліції охорони;
* моніторинг виробничих процесів, контроль персоналу, його робочого часу;
* допомога у розслідуванні злочинів та з’ясовуванні обставин конфліктних, спірних ситуацій;
* відеоаналітика, архівування і збереження відеозаписів.
Уже сама наліпка перестороги про те, що об’єкт перебуває під відеонаглядом, відлякує потенційних зловмисників.
Фахівці з поліції охорони проєктують, монтують та обслуговують системи відеонагляду різної складності. Консультації і замовлення послуг – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/
Управління поліції охорони в Тернопільській області