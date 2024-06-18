Поліція охорони – про сучасні системи відеонагляду

Відеонагляд у сучасному форматі – це

* загальний і точковий контроль безпеки на об’єкті від входу на територію до найвіддаленіших приміщень із обмеженим доступом;

* система контролю віддаленого доступу;

* фіксування несанкціонованого доступу і передавання тривожного сповіщення на пульт поліції охорони;

* моніторинг виробничих процесів, контроль персоналу, його робочого часу;

* допомога у розслідуванні злочинів та з’ясовуванні обставин конфліктних, спірних ситуацій;

* відеоаналітика, архівування і збереження відеозаписів.

Уже сама наліпка перестороги про те, що об’єкт перебуває під відеонаглядом, відлякує потенційних зловмисників.

Фахівці з поліції охорони проєктують, монтують та обслуговують системи відеонагляду різної складності. Консультації і замовлення послуг – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області