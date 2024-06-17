Поліцейські Тернополя нагадують, що велосипедисти зобов’язані знати й дотримуватися ПДР

Велосипедист, який рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху! Він повинен знати та дотримуватися встановлених правил.

Дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапило двоє велосипедистів, зареєстрували працівники Тернопільського райуправління поліції в обласному центрі. Аварія трапилася 16 червня близько 22:40 на території парку імені “Тараса Шевченка”, поблизу пам’ятника Степану Бандері. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що невідома особа, керуючи велосипедом, зіткнулася з іншим двоколісним транспортним засобом, який їхав попереду.

Винуватець аварії втік. Його місцеперебування встановлюють слідчі поліції. 37-річного потерпілого бригада екстреної медичної допомоги із тілесними ушкодженнями доправила до травмпункту. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють очевидців даної автопригоди й просять деталі повідомити за номером 0977546313. Анонімність гарантується.

Правоохоронці нагадують основні правила, які повинні знати та дотримуватися велосипедисти:

Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами.

Велосипедисти мають рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.

Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом велосипедисти зобов’язані подавати попереджувальні сигнали.

Пам’ятайте, кожен велосипедист – учасник дорожнього руху. Тому навіть якщо вам не треба отримувати водійські права, вивчіть Правила дорожнього руху повністю, бо більшість маневрів ви маєте виконувати, як і водії автомобіля.